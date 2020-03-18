Piyasa güne artı rezervle başladı
Piyasa, güne 1 milyar 742,7 milyon lira artı rezervle başladı.
18.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:06
Piyasa, güne 1 milyar 742,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 424,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 424,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
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