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Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 1 milyar 742,7 milyon lira artı rezervle başladı.

18.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:06
Piyasa güne artı rezervle başladı
Piyasa, güne 1 milyar 742,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 424,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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