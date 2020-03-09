Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 24 milyar 229,7 milyon lira eksi rezervle başladı.
09.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:08
Piyasa, güne 24 milyar 229,7 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 678,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 678,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Kaynak: AA
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Etiketler : Ekonomi
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