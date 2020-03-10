Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 3 milyar 783,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
10.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:06
Piyasa, güne 3 milyar 783,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 494,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 494,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Kaynak: AA
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Etiketler : Ekonomi
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