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Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 3 milyar 783,1 milyon lira eksi rezervle başladı.

10.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:06
Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 3 milyar 783,1 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 494,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi
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