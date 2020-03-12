Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 2 milyar 448,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
12.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:06
Piyasa, güne 2 milyar 448,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 27 milyar 133,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Bankaların serbest depo hesabı ise 27 milyar 133,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
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