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Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 2 milyar 448,9 milyon lira eksi rezervle başladı.

12.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:06
Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 2 milyar 448,9 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 27 milyar 133,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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