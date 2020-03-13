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Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 19 milyar 230,5 milyon lira eksi rezervle başladı.

13.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:16
Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 19 milyar 230,5 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 633,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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