Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 10 milyar 734,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
17.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:04
Piyasa, güne 10 milyar 734,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 497,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 497,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Ekonomi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Ekonomi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Ekonomi
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Ekonomi
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Ekonomi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Ekonomi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Ekonomi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı