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Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 10 milyar 734,1 milyon lira eksi rezervle başladı.

17.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:04
Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 10 milyar 734,1 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 497,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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