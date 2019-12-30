Piyasa hacmi 195 milyar doların üzerinde tutunuyor

Kripto para birimleri piyasalarındaki karışık seyir devam ederken, piyasa hacmi 195 milyar 641 milyon dolarla 195 milyar doların hemen üzerinde tutunuyor.

Toplam 4,975 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.67 düşüşle 7,365 dolara geriledi ve 133 milyar 546 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.3'ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.20, yüzde 1.39, yüzde 0.26 ve yüzde 0.52 ile sırasıyla Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin ve EOS düştü. Ayrıca Stellar, son 24 saatte yüzde 2.18 ile Tezos'u geride bırakarak onuncu sıraya yükseldi. En büyük 100'den de son 24 saatte 64'ü düştü ve bu düşüşe yüzde 9.60 ile 81'inci sıradaki DxChain Token öncülük etti.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi son 24 saatte 195 milyar 641 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 79 milyar 126 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.67

3.Ripple yüzde 0.20

5.Bitcoin Cash yüzde 1.39

6.Litecoin yüzde 0.26

7.EOS yüzde 0.52 düşerken

2.Ethereum yüzde 0.98

4.Tether yüzde 0.07

8.Binance Coin yüzde 0.67

9.Bitcoin SV yüzde 1.44

10.Stellar yüzde 2.18 yükseldi.