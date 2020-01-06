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Piyasa hacmi 200 milyar doların üzerinde

ABD ve İran arasındaki gerilimleriyle Orta Doğu'daki jeopolitik karışıklığın yükselmesinin, yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirmesiyle kripto para birimleri piyasa hacmi 202 milyar 295 milyon dolarla 10 Aralık 2019'dan bu yana ilk kez 200 milyar doların üzerinde seyrediyor.

06.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:21 Piyasa hacmi 200 milyar doların üzerinde

ABD ve İran arasındaki gerilimleriyle Orta Doğu'daki jeopolitik karışıklığın yükselmesinin, yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirmesiyle kripto para birimleri piyasa hacmi 202 milyar 295 milyon dolarla 10 2019'dan bu yana ilk kez 200 milyar doların üzerinde seyrediyor.

ABD ordusunun geçen hafta Başkan Donald Trump'ın emriyle İran'ın önde gelen askeri yetkililerinden General Kasım Süleymani'yi öldürmesi iki ülke arasındaki hassas ilişkinin daha da gerilmesine yol açmıştı. İran'ın Süleymani cinayetinin "intikamı alınacağı" açıklaması sonrası 2015 nükleer anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği ve ABD'nin Orta Doğu'daki güçlerine saldırma tehdidinin yanında, Trump da İran'ın misilleme karşılık vermesi durumunda daha sert önlemler alınacağını açıklaması, krüesel hisse senedi piyasalarındaki düşüş eğilimini korumuş, altın fiyatı ise 1579.10 dolarla son yedi yılın en yüksek düzeyini görmüştü.

Söz konusu jeopolitik karışıklık kripto para birimleri piyasalarına da olumlu yansırken, yatırımcı özgüveni ayrıca Çin Merkez Bankası'nın kendi kripto para birimine yönelik olumlu açıklamalarıyla desteklendi. PBoC açıklamasında, bankanın kendi kripto para birimi çalışmalarının "pürüzsüzce" devam ettiğini belirtildi ve "2020'de yasal dijital para birimlerinin gelişimine yönelik çalışmaları dengeli bir şekilde sürdüreceğiz" denildi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.01 artışla 7,565 dolara yükseldi ve 137 milyar 267 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.9'unu oluşturdu.

Toplam 5,002 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 73'ü yükselirken, piyasadaki artışa yüzde 16.13 ile 79'uncu sıradaki MaidSafeCoin öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.33 ile yalnızca Tether düşerken, yüzde 8.27 artış ile de Monero, Stellar'ı geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldi.

Piyasadaki söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.0 artışla 202 milyar 419 milyon dolara yükselerek 10 Aralık 2019'dan bu yana ilk kez 200 milyar doların üzerinde işlem gördü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 70 milyar 425 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüze 1.01

2.Ethereum yüzde 3.20

3.Ripple yüzde 3.05

4.Bitcoin Cash yüzde 5.91

6.Litecoin yüzde 4.32

7.EOS yüzde 2.90

8.Binance Coin yüzde 2.45

9.Bitcoin SV yüzde 6.37

10.Monero yüzde 8.27 yükseldi.



Aralık, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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