Piyasa hacmi 240 milyar doların üzerinde

Çin'de devam eden coronavirüs salgını endişelerinin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmeleri ve sektörle ilgili yapılan yeni açıklamalara paralel olarak altcoinlerde devam eden artışın ardından piyasa hacmi 241 milyar 591 milyon dolarla 240 milyar doların üzerinde hareket ediyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgını, Tayland, Avustralya ve ABD gibi bazı ülkelere de yayıldı. Çin Ulusal Sağlı Komisyonu, ülke genelinde salgın sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısının 80'e ulaştığını açıklarken, söz konusu salgının yayılma gücünün de arttığı uyarıları yapılıyor.

Bunun yanında Fundstrat kurucusu Tom Lee, jeopolitik gerilimlerin piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin üzerinde olumlu etkiler bırakacağını söyledi. Lee, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Bitcoin çatallanmasını yılın en büyük olayı olarak değerlendirirken, söz konusu çatallanmanın, madenci getirisinin de ikiye bölünmesiyle iyi bir arz-talep dengesi oluşturacağını söyledi. Bunun yanında Lee, kurumsal yatırımcıların dikkatini çekmesi sebebiyle ABD-İran gerilimlerinin kripto para birimleri piyasası için olumlu olduğunu belirtti. Ayrıca Beyaz Saray'dan gelen müdahalelerle Bitcoin'in geçen yıl tam büyüme potansiyeli gösteremediğine dikkat çeken Lee, gelecek ABD seçimlerinde bunun değişebileceğini vurguladı.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.12 artışla 8,725 dolara yükseldi ve 158 milyar 668 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.7'sini oluşturdu.

Toplam 5,067 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 84'ü yükseldi ve piyasadaki artışa son 24 saatte yüzde 24.55 ile 97'nci sıradaki Dragon Coins öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.27 ile yalnızca Tether düşerken, yüzde 13.80 ile de en çok Bitcoin Cash yükseldi.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 241 milyar 591 milyon dolara yükselerek 240 milyar doların üzerine çıktı. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 95 milyar 301 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.12,

2.Ethereum yüzde 3.90,

3.Ripple yüzde 3.42,

4.Bitcoin Cash yüzde 13.80,

5.Bitcoin SV yüzde 7.26,

7.Litecoin yüzde 6.46,

8.EOS yüzde 7.83,

9.Binance Coin yüzde 1.56,

10.Stellar yüzde 2.40 yükselirken,

6.Tether yüzde yüzde 0.27 düştü.