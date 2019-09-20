Piyasa hacmi 270 milyar doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarında izlenen yukarı önlü eğilim, Coinbase gelişmeleriyle devam ederken, piyasa hacmi 270 milyar 149 milyon dolarla 270 milyar doların üzerine yükseldi.

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, aralarında Telegram'ın kripto para birimi de bulunan 17 yeni kripto para birimini platformuna eklemeyi planladığını duyurdu.

Coinbase'in bloğunda yer alan açıklamaya göre borsa, Dfinity, Filecoin, Handshae, Avalanche, Celo, Chia, Coda, Nervos, Oasis, Orchid, Kadena, Mobilecoin, Near, Solana, spacemash, Polkadot ve Telegram'dan oluşan 17 kripto para birimini platformunda listelemeyi amaçlıyor.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte 2.82 artışla 10 bin 194 dolara yükseldi ve 182 milyar 966 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.7'sini oluşturdu.

Toplam 2,880 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 73'ü yükseldi ve yüzde 44.62 ile en çok 43'üncü sıradaki ABBC Coin değer kazandı. En büyük 10'dan da yüzde 0.39, yüzde 0.14 ve yüzde 9.27 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Tether ve Stellar düştü.

Olumlu görünümün yeni açıklamalarla korunmasıyla piyasa hacmi son 24 saatte 270 milyar 149 milyon dolarla 270 milyar doların üzerine çıktı. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 63 milyar 87 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.82

2.Ethereum yüzde 2.83

4.Bitcoin Cash yüzde 1.99

5.Litecoin yüzde 0.53

7.EOS yüzde 0.34

8.Binance Coin yüzde 1.80

9.Bitcoin SV yüzde 3.15 yükselirken

3.Ripple yüzde 0.39

6.Tether yüzde 0.14

10.Stellar yüzde 9.27 düştü.

Kaynak: DHA