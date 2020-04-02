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Piyasada 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyorlar

Sivas Halk Eğitim Merkezi piyasada yaklaşık 5 liraya satılan maskeleri 18 kuruşa mal ederek sağlık ocakları ve hastanelere bağışlıyor.

02.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:38
Piyasada 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyorlar
Sivas Halk Eğitim Merkezi piyasada yaklaşık 5 liraya satılan maskeleri 18 kuruşa mal ederek sağlık ocakları ve hastanelere bağışlıyor.

Korona virüs salgını sonrası doğan maske ihtiyacına destek vermek için kolları sıvayan Sivas Halk Eğitim Merkezi, Sivas Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde maske üretimine başladı. 18 kuruşa mal edilen maskelerden günde bin, haftada ise 5 bin adet üretiliyor. Steril olarak üretilen maskeler, kentte bulunan sağlık ocakları ve hastanelere ücretsiz olarak veriliyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, günde bin haftada 5 bin adet maske ürettiklerini ifade ederek, "Dünyamızı etkisi altına almış olan Korona virüse karşı bizde kurum olarak bir şeyler yapmak istedik. Alt yapımımızın da yeterli olmasından dolayı maske dikimine başladık. Valiliğimizin himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de öncülüğüyle maske malzemelerini temin ederek maske dikimine başladık. Yaklaşık olarak günde bin adet maske dikiyoruz. Haftalık 5 bin adet maske dikiyoruz ve bunları da sterilize ettikten sonra Sağlık Ocakları ve Hastanelere ücretsiz bağışlıyoruz. Bizde bu mücadelede kurum olarak öğretmenlerimiz olarak elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Üstelik piyasada 3.5- 4 liraya satılan maskeyi biz sadece 18 kuruşa mal ediyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Güncel
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