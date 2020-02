"Piyasada maske yok"

Dünyada hızla yayılan 'Korona Virüsü' nedeniyle vatandaşlar tedbir amaçlı maske almaya yöneldi. Eczanelerde bulunan maskeler bu nedenle kısa sürede tükendi. Ecza depolarında dahi maske bulunmadığını belirten İstanbul Eczacı Odası Yalova Temsilcisi Kürşat Emre Çandır , buna rağmen bir endişeye gerek olmadığını söyledi



Çin'de ortaya çıkan ve dünyada giderek yayılan 'Korona Virüsü' (Covid-19) günden güne daha fazla can alıyor. Şimdilik bu hastalığa rastlanmadığı belirtilen Türkiye 'de ise özellikle komşu ülkelerdeki vak'a sayısı arttıkça endişe de büyüyor. Bu kapsamda Türkiye'de vatandaşlar tedbir amaçlı maske almaya yöneldi ancak eczanelerde mevcut maskeler kısa sürede tükendi. İstanbul Eczacı Odası Yalova Temsilcisi Kürşat Emre Çandır, depolarda dahi maske bulunmadığını ancak şimdilik endişeye de gerek olmadığını belirtti.



Türkiye talebi karşılamakta zorlanıyor



Türkiye'nin Çin'in talebi doğrultusunda Çin'e maske ihraç ettiğini söyleyen Çandır, "Yetişkin maskeleri şu an piyasada maalesef yok. Birçok noktada yok. Eczanelerimizde, medikallerimizde maalesef yok. Bunun da tek sebebi şu anda Çin'de ortaya çıkan Korona Virüsü salgını ve gelen yoğun talebi Türkiye piyasasının karşılamakta güçlük çekmesi. Şu an üreticilerimiz zaten küçük çaplı. Eskiden büyük çaplı bu çaplı epidemi yaygın bir durum söz konusu olmadığı için küçük işletmeler bunun üretimini sağlıyordu ve bu bizim kendi iç piyasamızda bize yetiyordu. Ancak Çin'den gelen yoğun talep Türkiye'nin şu an yoğun bir şekilde Çin'e mal ihraç etmesini ve iç piyasadan gelen ihtiyaçların da cevaplandırılamamasına sebep oluyor" dedi.



Şimdilik maske takma zorunluluğu yok



Şimdilik Türkiye'de yaşayan vatandaşların maske takma zorunluluğu olmadığını söyleyen Çandır, bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerle ilgili de devletin gerekli tedbirleri aldığını belirtti. Çandır, "Maskenin özelliklerinden de bahsedelim. İki farklı maskemiz var. Birincisi tek katlı bildiğimiz klasik maske. İkincisi de 'Korona Virüsü Maskesi' dediğimiz içinde özel filtresi olan ve virüsü yüzde 99 şekilde filtre ederek vücuda girmesini engelleyen özel bir maske. Şu an için Korona Virüsü maskesi takmak gibi bir zorunluluğumuz kesinlikle yok. Halkımızı bu konuda uyaralım. Mutlaka Korona Virüs maskesiyle çıkılması bu sadece toplumun biraz daha kendini kötü hissetmesini sağlayacak. Onun için normal kendi hayatımıza maskesiz bir şekilde devam ediyoruz. Bulaşıcı hastalık riski taşıyan hastaneler, sağlık kuruluşları, hasta bakım merkezlerine zaten devletimiz buralarda konuya el atmış, hastalık bulaşma riskinin üst düzeyde olduğu yerlerde sağlık personeli de maskeyle çalışıyor" diye konuştu.



Alınabilecek tedbirleri sıraladı



Öte yandan Çandır, virüslere karşı dikkat edilmesi gereken konulara da değindi. Alınabilecek tedbirlerle ilgili de bilgi veren Çandır, "Bizim kişisel hijyenimize dikkat edeceğiz. El, yüz, kıyafet temizliğimiz önemli. İkincisi insanların toplu olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, havasız ortamlar, toplu taşıma araçları, buralara küçük yaşta çocuklarımız ile yaşlılarımızın gerekmedikçe girmemesi sadece Korona Virüsü değil inflüenza dediğimiz normal grip mikrobuna karşı da bir çeşit tedbir olacaktır. Toplu taşıma araçlarındaki tutunma yerleri, alışveriş merkezlerindeki alışveriş arabaları mümkünse temiz peçeteyle tutarak kullanmak gerekiyor. Çıplak elle kullanmamız gerekiyorsa mutlaka dezenfektan ile ellerimizi temizlememiz faydalı olacaktır. Üçüncüsü de vücut direncimizi bağışıklık sistemimizi güçlendirecek tedbirler almak önemli. Çinko gibi, C vitamini, selenyum gibi bizim savunmamızı güçlendiren, bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir takım yardımcı ürünlerle direncimizi artırarak vücudumuzu güçlendirelim, kuvvetlendirelim. Hastalığı ayakta karşılayalım, güçlü bir şekilde karşılayalım. İnşallah ondan sonra iyi sonuçlar alacağız diye düşünüyorum" dedi.



Maskeyi doğru kullanmak önemli



Maskenin vatandaşlarca doğru kullanılmadığını da belirten Çandır, maskenin ne şekilde kullanılmasıyla ilgili de bilgilendirdi. Çandır, "Zarfından çıkarttığımız maskenin kendi doğal yüzeyine hiçbir şekilde temas etmiyoruz. Mikrop barındıran yere koyup taktığınızda maske özelliğini kaybediyor. Taktığımız maskeye hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Kullandığımız maskeyi de bir daha kullanmıyoruz. Ne kadar uzun süre kullanmak istiyorsak o kadar temiz bakmamız lazım. Kesinlikle çantamızın içine atalım, tekrar çıkarıp kullanalım olmamalı. Maskeyi elinizle ağzınızdan indirip tekrar takmak da doğru değil" şeklinde konuştu. - YALOVA