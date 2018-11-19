Piyasalar – Bist100 94 Bin Puanın Üzerinde, Dolar 5.31 Lirada

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:19



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:19

– Haftaya yüzde 0.05 düşüşle başlayan Borsa İstanbul Endeksi, 94 bin 402 puana kadar yükseldikten sonra, yüzde 0.68'lik kazanımla 94 bin 250 puandan işlem görüyor.BİST Bankacılık endeksi yüzde 1.19artışla 119 bin 801 puana yükseldi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.60 düşüşle yüzde 16.59 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.59 artışla yüzde 20.31 düzeyine yükseldi.Gün ortası işlemlerinde;dolar en düşük 5.3063 lirayı ve en yüksek 5.3701 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,euro en düşük 6.0625 lirayı ve en yüksek 5.1246 lirayı gördükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında vesterlin en düşük 6.8069 lirayı ve en yüksek 6.8923 lirayı gördükten sonra 6.82 – 6.83 lira aralığında işlem görüyor.Alnus Yatırım'ın "Faizde Müthiş Kazanım" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Geçtiğimiz hafta yurtiçerisinde; Halkbank davasının yeniden incelenmesi, terör örgütü başı Fetönün iadesine dair gelişmeler ve F35 Kongre raporu, global cephede ise Brexit süreci ve İtalya'nın AB'ye sunduğu bütçe derken yoğun bir haftayı geride bıraktık."Gerçi biz yatırımcılarımızı "Göründüğünden Daha Zor Bir Hafta" başlıklı 12 Kasım bültenimizde uyarmıştık. Bu yoğun hafta içerisinde BIST 100 Endeksi TL bazında yüzde 0.64 değer kazanırken, dolar bazında tam yüzde 3.3 değer kazandı. Çünkü lira doları dövmeye devam etti.Şaka bir yana lira varlıklara olan talebin devamı sürerken haftanın en dikkat çeken gelişmesi tahvil faizlerinde gerçekleşti. 2 yıllık tahvil faizleri 720 bps'lik gerilemeyle yüzde 18.79 sevilerine kadar gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 16.69'dan kapanış yaptı. Piyasa faizlerinde yükseliş hareketi başladığında 10 yıllık faizin yüzde 13 de olduğunu dikkate alırsak sadece 3.5 puan civarında bir artış olmuş gibi ki bu inanılmaz bir rakam. (maksimum: yüzde 22.6'yı gördü) Yani ülke olarak o kadar badire atlattık, enflasyon uçtu ve faizdeki artış çok az sınırlı kaldı diyebiliriz."Global piyasalarda borsaların genelinde haftalık bazda gerilemeler görüldü. Dolar dünya genelinde değer kaybetti. Brent petrol fiyatlarındaki sert hareketler en fazla dikkat çeken gelişmelerden biriydi. Haftaya 70 dolar civarında başlangıç yapan brent petrol haftaiçersinde 65 dolar seviyelerine kadar geriledi."Haftasonu 21 ülkenin katıldığı Asya Pasific toplantısında ABD Başkan Yardımcısı Pence, Çin'e deyim yerindeyse sert girdi. Uzlaşmaya varılamadığı için Pasifik ülkeleri arasında ilk defa bir zirvede deklarasyon yayımlanamadı. Haftaya başlarken doların dünya paralarına karşı hafif değer kazanımı ile beraber Asya Borsalarındaki artışlar dikkat çekiyor."Bugün, Putin Türk Akımı Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni kapsamında Türkiye'ye geliyor. Karadeniz'in altından döşenen 930 km x 2 hat uzunluğunda yıllık 31.5 milyar metreküp boru hattından biri Türkiye'ye satılacak gazı biri de Avrupa'ya satılacak gazı taşıyacak." - İstanbul