Piyasalar – Bist100 96 Bin Puanda, Dolar 5.38 Lirada

Kaynak: DHA

– Güne yüzde 0.45 artışla 97 bin 820 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 96 bin 207 puanı ve en yüksek 97 bin 998 puanı gördükten sonra, yüzde 0.85 düşüşle 96 bin 548 puana düştü.BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 125 bin 885 puanı ve en yüksek 128 bin 421 puanı gördükten sonra, yüzde 0.34 düşüşle 126 bin 789 puana geriledi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 17.49'da sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 2.30 artışla yüzde 20.44 düzeyine yükseldi.Merkez Bankası'nın, bir haftalık repo ihaleleri ve swap piyasasına ilişkin önlemlerine bağlı olarak dövizler geriledi. Dolar 5.30 liraya kadar inerken, euro 6.0 liranın altını gördü.Gün ortası işlemlerinde:dolar en düşük 5.3046 lira ve en yüksek 5.4383 lirayı gördükten sonra, 5.38 – 5.39 lira aralığında,euro en düşük 5.9875 lira ve en yüksek 6.1750 lirayı gördükten sonra, 6.14 – 6.15 lira aralığında,sterlin en düşük 7.0208 lira ve en yüksek 7.2437 lirayı gördükten sonra 7.19 – 7.20 lira aralığında işlem görüyor.Dolar küresel piyasalarda ise, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili gelirlerinin, hafta başında 15 ayın en düşük düzeyine geriledikten sonra toparlanmasıyla, hafif yükseldi. Küresel piyasalarda, doların euro, yen, sterlin, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı karşısındaki sepet kur değerini ifade eden dolar endeksi yüzde 0.2 yükselerek 96.912 düzeyine çıktı. Euro 1.13 dolar düzeyinden 1.1256 düzeyine kadar geriledi.San Francisco Federal Reserve (Fed) Başkanı Mary Daly, Fed'in kısa vadeli faiz oranlarına ilişkin politikasını ayarlamak için ekonomik verilerin "bir faiz artırımı veya indirimi" ihtiyacı olup olmadığını net şekilde ortaya koyana kadar bekleme yönündeki politikasını desteklediğini söyledi."Sabır benim şu anda olduğum yer" diye konuşan Daly, "Veriler hangi yöne gideceğimize işaret edene kadar sabırlı duruşumu devam ettireceğim" dedi.Daly ayrıca, ABD istihdam piyasasında olağanüstü br durum olmasa da Fed'in yüzde 2.0 enflasyon hedefinin gerisinde kaymasının Banka'nın kredibilitesine zarar verdiğini ve etkin para politikası oluşturma kabiliyetini azalttığını savundu ve ekledi:"Bu cephede uyanık olmamız ve yüzde 2.0 enflasyon hedefini sürdürülebilir bir temelde gerçekleştirmek için çalışmalıyız. Fed'in tüketiciler ve işletmeler karşısında kredibilitesinin devam etmesi buna bağlı."Buna karşılık, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu'ndaki boş üyelik için aday göstermesi beklenen Stephen Moore, Fed'in bir an önce faiz oranlarını "50 baz puan indirmesi gerektiğini" söyledi. - İstanbul