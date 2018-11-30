Piyasalar – Bist100 Güne Artışla Başladı, Dolar 5.16 Lirada

30 Kasım 2018 Cuma 10:09



30 Kasım 2018 Cuma 10:09

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.04 artışla 95 bin 164 puandan başladı, endeks bir önceki günü 95 bin 126 puandan kapatmıştı.BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.06 artışla 122 bin 152 puana yükseldi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.48 ve yüzde 19.89 düzeyinde.Erken işlemlerde;- dolar en düşük 5.1506 lira ve en yüksek 5.1825 lirayı gördükten sonra 5.16 - 5.17 lira aralığında,- euro en düşük 5.8714 lira ve en yüksek 5.9087 lirayı gördükten sonra 5.88 - 5.89 lira aralığında,- sterlin en düşük 6.5882 lira ve en yüksek 6.6294 lirayı gördükten sonra 6.60 - 6.61 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul