PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.21 düşüşle başladı, dolar 5.88 lirada

Kaynak: DHA

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.21 düşüşle 89 bin 825 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 3.24 artışla 90 bin 11 puanda tamamlamıştı.BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.25 düşüşle 117 bin 260 puanda başladı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.09 ve yüzde 25.51 düzeylerinde sabit kaldı.Erken işlemlerde:dolar en düşük 5.8747 lira ve en yüksek 5.9224 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,euro en düşük 6.5509 lira ve en yüksek 6.6112 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,sterlin en düşük 7.4178 lira ve en yüksek 7.4888 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın "Meksika şoku sonrası piyasalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Meksika ve Çin ekonomilerinde iki olumsuz gelişmeyle güne başlıyoruz:ABD Meksika'ya karşı yeni korumacı tedbirler açıkladı,Çin Mayıs ayı imalat sanayi rakamları PMI rakamları gerilemeye devam ediyor."İlk haberle ilgili biraz detay verelim. Başkan Trump kaçak göçmen girişi nedeniyle Meksika'dan yapılan ithalata 10 Haziran itibariyle yüzde 5.0 ilave gümrük vergisi koyulacağını açıkladı. Meksika göçmen konusuna çözüm bulamazsa gümrük vergisi oranı yüzde 25'e kadar artırılacak."Açıklama sonrası ABD vadelileri (- yüzde 0.8) ve Meksika pesosunda (- yüzde 2.3) sert satışlar görülüyor. Sabah ilk işlemlere Güney Afrika randı (- yüzde 0.8) ve Türk lirasında (- yüzde 0.8) görülen satışlar gelişmekte olan piyasaların Meksika şokunu hafife almadığını gösteriyor."Türkiye varlılarında geçen hafta Perşembe gününden beri dünyadan bağımsız pozitif bir seyir görülüyor. Başkan Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesi sonrasında verilen olumlu mesajlar ve Türkiye'nin ABD vatandaşı bir Türk tutukluyu serbest bırakması sonrası MSCI Türkiye yüzde 5.9 yükselişle Mayıs ayındaki kaybının yüzde 60'ını geri aldı."ABD ve Avrupa vadelilerindeki satışlar Borsa İstanbul'da yüzde 0.4 – yüzde 0.5 bandında satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Meksika'ya getirilen ilave gümrük vergisini ABD'nin Çin ve Avrupa ile yapacağı pazarlıkların zorlu geçeceğinin işareti olarak gören oyuncuların sayısı artarsa piyasalardaki satışlar sertleşebilir."- İstanbul