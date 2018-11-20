Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.31 Düşüşle Başladı, Dolar 5.32 Lirada

20 Kasım 2018 Salı 10:00



20 Kasım 2018 Salı 10:00

– Haftanın ilk işlme gününü yüzde 1.02 kazanımla kapatan Borsa İstanbul Endeksi, yeni güne yüzde 0.31 düşüşke 94 bin 279 puandan başladı.BİST Bankacılık endeksi yüzde 0.34 düşüşle 119 bin 960 puana çekildi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.64 ve yüzde 20.31 düzeylerinde.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.3047 lirayı ve en yüksek 5.3295 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,euro en düşük 6.0814 lirayı ve en yüksek 6.1118 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında vesterlin en düşük 6.8242 lirayı ve en yüksek 6.8631 lirayı gördükten sonra 6.85 – 6.86 lira aralığında işlem görüyor.Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, BoE Başkanı Carney'in Açıklamaları ve Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı Ön Planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ECB Yönetim Konseyi üyesi Villeroy yaptığı değerlendirmelerde, net varlık alımları muhtemelen Aralık ayı sonunda biteceğini ifade ederken ECB'nin para politikasını normalleşme yolunda ilerlemeye devam ettiğini ve normalleşmenin kademeli ve öngörülebilir olacağına değindi."Euro Bölgesi'nde açıklanan Cari Denge Eylül ayında piyasa beklentisi altında 16.9 milyar euro fazla verdi. Aynı dönem mevsimsel olarak ayarlanmamış cari fazla ise 24.1 milyar Euro olarak gerçekleşti."FOMC komite üyesi Williams yaptığı açıklamalarda, ABD merkez bankasının ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve enflasyonu düşük tutmak için kademeli faiz artırım yaklaşımına bağlı kalacağını ifade etti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı."Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Perakende Satış Endeksleri raporuna göre, 2018 yılı Eylül ayında Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 4.6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 azaldı. Perakende ciro ise 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.5 artış gösterdi."TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri raporuna göre, 2018 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.8 düşüşle 226.3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 18.6 azalışla 565.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda –461.8 milyar dolar iken 2018 Eylül sonunda –338.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Haftanın ilk işlem gününde, TL'de yaşanan değer kazanımları ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kayıpları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5,3048-5,3670 aralığında hareket ettiği ve günü 5,3071 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,02 değer kazanımı ile 94.570 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.8 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.59 yükseliş ile yüzde 20.31 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0,30 düşüş ile yüzde 16,64 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 375.77 düzeyinde olduğu görülüyor. - İstanbul