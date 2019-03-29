Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.41 Artışla Başladı, Dolar 5.62 Lirada

Kaynak: DHA

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Cuma gününe yüzde 0.41 artışla 92 bin 499 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 0.29 artışla 92 bin 120 puanda tamamlamıştı.BİST Bankacılık Endeksi, 121 bin 879 puanda. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nda (VİOP) BIST-30 Endeksi'nin Nisan sonu vadeli kontratları ilkişlemlerde yüzde 0.21 artışla 118.775 seviyesinde işlem görüyordu. Dolar Mart sonu kontratları ise 5.52 lira düzeyindeydi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 18.66 ve yüzde 21.21 düzeyindeler.Erken İşlemlerde:dolar en düşük 5.5364 lira ve en yüksek 5.6391 lirayı gördükten sonra, 5.62 - 5.63 lira aralığında,euro en düşük 6.1953 lira ve en yüksek 6.3451 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında,sterlin en düşük 7.2618 lira ve en yüksek 7.3916 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın Negatif ayrışmaya devam ediyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"ABD - Çin görüşmelerinin uzaması, Brexit'e yönelik belirsizlikler ve doların güçlenmesine rağmen gelişmekte olan piyasalar 2016 yılından beri en güçlü ilk çeyreğini yaşıyor. Asya piyasaları Çin'in önderliğinde yükselişini sürdürüyor. Arjantin ve Brezilya gibi son dönemde geride kalan piyasalarda sert tepki alışları görülüyor."Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Londra swap faizlerinin normalleşmeye başlamasına rağmen MSCI Türkiye Perşembe günü yüzde 1.4, aybaşından beri yüzde16 kayıpla en kötü performans gösteren gelişmekte olan hisse senedi endeksi oldu."MSCI Türkiye gelişmekte olan piyasaların fiyat kazanç oranına göre yüzde 51 iskonto ile Rusya'dan sonra en ucuz gelişmekte olan endeks konumunda. Ancak Merkez Bankası faizleri üzerinde seyreden Londra swap faizleri ve lira üzerinde devam eden baskı Borsa İstanbul'un yükselişini sınırlıyor."