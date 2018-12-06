Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.49 Düşüşle Başladı, Dolar 5.36 Lirada

06 Aralık 2018 Perşembe 10:03



06 Aralık 2018 Perşembe 10:03

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.49 düşüşle 93 bin 506 puandan başladı. Endeks bir önceki günü 93 bin 970 puandan kapamıştı.BIST Bankacılık Endeksi düne göre bir değişim göstermeyerek 116 bin 960 puanda.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.86 ve yüzde 20.24 düzeyinde.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.3201 lirayı ve en yüksek 5.4017 lirayı gördükten sonra 5.36 – 5.37 lira aralığında,- euro en düşük 6.0364 lirayı ve en yüksek 6.1379 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.0 lira aralığında vesterlin en düşük 6.7798 lirayı ve en yüksek 6.8839 lirayı gördükten sonra 6.83 – 6.84 lira aralığında işlem görüyor.Alnus Yatırım'ın "TÜRKİYE-ÇİN-KANADA-ABD-İRAN" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"ABD borsaları salı akşamı yüzde 3.0'e varan düşüşlerle kapanınca Çarşamba sabahı dünya piyasalarının açılışı için negatif havayı oluşturmuştu. Öncü gösterge olarak Türk Lirasının daha salı akşamı 5.42lere kadar yükseldiğini gördük."Dün sabahın sürprizi ise Akbank'tan geldi. 20 yıldır hiç bedelli sermaye artışı yapmayan banka 4.0 milyar lira olan sermayesine ortaklarından 3.0 milyar lira ilave yapma kararı aldı. Bankanın sermaye yeterliliği standart oranı 2017 sonunda yüzde 17.03 iken 30 Eylül 2018 itibariyle yüzde 18.48'e yükselmişti. BDDK verilerine göre bu oran sektör toplamında da Ekim itibariyle yüzde 18 seviyesindedir. Yani bankanın sermaye yeterliliği "ortalamayı" temsil etmektedir."Akbank'ın sermaye artırımı diğer bankalar için de negatif etkileşime yol açtı. BIST 100 Endeksi açılışta bankalar önderliğinde düşerken, borsadan alan herkes kazandı. Zira BIST100 Endeksi, 92 bin 850 seviyelerinden açıldı ve sürekli yükselerek günü yüzde 0.10 artışla 93 bin 970 seviyesinden kapandı. Aynı şekilde saat 10.30'da 5.45'i gören USDTRY kuru 14 kuruş düşerek 5.31'i gördü." Çin'li Huawei, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 54.2 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirerek Apple'ı geride bıraktı ve dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldi. 3. çeyrekte de 52.0 milyon ile ikinciliği korudu. Nasıl olmasın ki! 3. çeyrekte geçen yıla göre Apple'ın yüzde 1.0 satışta adet artışına karşın Huawei'nin artışı yüzde 33 oldu."Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Meng, Kanada'da 1 Aralık'ta gözaltına alınmış. ABD'ye iade duruşması bugün olacakmış. Gerekçe İran'a yönelik yaptırımlarını delmek. Gümrük vergilerini üç aylığına artırmama barışı, savaşın diğer taraftan sürmesini engellemiyor demek ki."ABD borsaları dün kapalı olduğundan endeks futureları bu sabah "satışlarla" bu olayı fiyatlıyor. Bu arada, ABD tahvillerine talep artışıyla 10 yıl vadeli tahvil faizi de yüzde 2.87 seviyesine kadar indi. Bugün ayrıca OPEC toplantısı gündemde öne çıkacaktır." - İstanbul