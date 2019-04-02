02 Nisan 2019, 09:59
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Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.5 Düşüşle Başladı, Dolar 5.56 Lirada

Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.5 Düşüşle Başladı, Dolar 5.56 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.5 düşüşle 93 bin 635 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.5 düşüşle 93 bin 635 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.34 artışla 94 bin 101 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, 125 bin 277 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişmedi; sırasıyla yüzde 17.49 ve yüzde 21.08 düzeyindeler.

Dolar küresel ekonominin zayıfladığına ilişkin sinyallerin azalmasının yanında, ABD Hazine tahvil getirilerinin bir yıldan uzun bir sürenin en düşük düzeylerinden yükselişe geçmesine bağlı olarak değer kazandı. Yatırımcıların küresel ekonomide yavaşlama kaygılarıyla yüzde 2.34'e kadar gerileyen ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi yüzde 2.495'e döndü. Küresel piyasalarda, doların euro, yen, sterlin, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı karşısındaki sepet kur değerini ifade eden dolar endeksi yüzde 0.2 artarak yükseldiği 97.392'den 97.336  düzeyine çekildi.

Erken işlemlerde

dolar en düşük 5.4622 lira ve en yüksek 5.5915 lirayı gördükten sonra, 5.56 - 5.57 lira aralığında,

euro en düşük 6.1350 lira ve en yüksek 6.2816 lirayı gördükten sonra, 6.24 – 6.25 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1583 lira ve en yüksek 7.3243 lirayı gördükten sonra 7.28 – 7.29 lira aralığında işlem görüyor.

iş Yatırım'ın "Küresel risk iştahı güçlü, ama…" başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel piyasaların ABD önderliğinde yükselmeye devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"2017 Aralık ayından beri gördüğü en düşük seviyeden dönen ABD ISM verisi ve Şubat ayından beri yükselen Çin PMI verisi dünya borsalarındaki yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

"Yerel seçim sürprizini hazmetmeye çalışan Türkiye varlıklarında karışık bir seyir görüyoruz. Türk lirasının değer kazancını (yüzde 1.4) arkasına alan MSCI Türkiye (yüzde 3.0) ve 10 yıllık tahvillerde (yüzde 3.0) güçlü bir yükseliş görüyoruz. Ancak yüzde 300 seviyelerinin aşan Londra swap faizleri halen normalleşemediğimizi gösteriyor.

"Arizona'da Türk pilotlarının denem yapması için kullanılacak iki F-35 jetinin tesliminin ertelenmesi ABD - Türkiye inatlaşmasının devam ettiğini göstererek kısa vadede piyasayı baskılayabilir." Türkiye, Borsa İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Kaynak: DHA