Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 3.14 Kayıpla Kapattı

20 Kasım 2018 Salı 18:07



20 Kasım 2018 Salı 18:07

– Güne 94 bin puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi günlük yüzde 3.14 kayıpla 91 bin 605 puandan kapandı.BİST Bankacılık endeksi yüzde 2.36 düşüşle 117 bin 521 puana çekildi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.51 artışla yüzde 17.39'a, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 1.92 artışla 20.70 düzeyine yükseldi.Gün sonu işlemlerinde;dolar en düşük 5.3047 lirayı ve en yüksek 5.3685 lirayı gördükten sonra 5.35 – 5.36 lira aralığında,euro en düşük 6.0814 lirayı ve en yüksek 6.1424 lirayı gördükten sonra 6.13 – 6.14 lira aralığında vesterlin en düşük 6.8242 lirayı ve en yüksek 6.9116 lirayı gördükten sonra 6.89 – 6.90 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul