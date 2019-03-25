Piyasalar – Bist100 Haftaya Yüzde 0.19 Artışla Başladı, Dolar 5.62 Lirada

Kaynak: DHA

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.19 artışl a100 bin 27 puanda başladı. Endeks Cuma gününü yüzde 3.45 düşüşle 99 bin 835 puanda tamamlamıştı.Merkez Bankası, brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmaların "olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan" kaynaklandığına dikkat çekti ve "Öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir" diye açıkladı.Merkez Bankası'ndan yapılan "piyasa gelişmelerine ilişkin basın duyurusu"nda, "Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir" denildi.BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.27 artışla 135 bin 854 puanda.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.54 ve yüzde 18.58 düzeyindeler.Erken İşlemlerde:dolar en düşük 5.5692 lira ve en yüksek 5.7670 lirayı gördükten sonra, 5.62 – 5.63 lira aralığında,-euro en düşük 6.2974 lira ve en yüksek 6.5186 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,sterlin en düşük 7.3569 lira ve en yüksek 7.6267 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın "Hasar kontrol…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, ABD ve Avrupa'da ekonominin sert yavaşladığını gösteren veriler sonrasında ortalık savaş meydanına döndüğü belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:"Dünya borsaları yüzde 2.0 – yüzde 3.0 bandında gerilerken, ABD tahvil faizleri durgunluk fiyatlamaya başladı."Ne oluyor? Ocak ayında Fed'in U dönüşü sonrasında oluşan iyimser hava nasıl oldu da bu kadar sert bir şekilde değişti? Açıklanan veriler mi çok kötüydü? Yoksa beklentiler mi iyimserdi? Satış devam eder mi? Yoksa panik satış sonrası tepki alımı gelir mi?"Açıklanan verilerle başlayalım. ABD ve Asya'da açıklanan veriler potansiyelinin altında da olsa büyümeye devam eden bir görünümü destekliyor. Avrupa cephesinde ise hem açıklanan veriler hem de politik gelişmeler durgunluk senaryosu ihtimalini artırıyor."Avrupa'nın ağır topu Almanya'nın Mart ayı yeni sipariş verisinin Avro bölgesi krizi sırasında gördüğü seviyelerin altına gerilemiş olması, anlaşmalı bir Brexit senaryosu ihtimalinin zayıflamaya başlaması Türkiye'nin ihracatında yüzde 50 payı alan Avrupa ekonomisinde aşağı yönlü riskleri artırıyor."Türkiye borsası küresel satış dalgasında en ağır darbe alan gelişmekte olan piyasa oldu. MSCI Türkiye, döviz kurundaki kaybında etkisiyle, Cuma günü yüzde 7.3 gerileyerek, sene başından beri kazancının neredeyse tamamını geri verdi."Türkiye varlıklarının dünyadan bu denli negatif ayrışmasını Avrupa ekonomisinden gelen sert iniş sinyalleri ile açıklamak mümkün değil. Avrupa'ya entegrasyonu çok daha yüksek olan doğu Avrupa piyasalarında olağanüstü bir satış baskısı görülmüyor."Basında çıkan açıklamalar Türkiye varlıklarındaki sert satışı Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki azalmaya bağlıyor. Merkez Bankası yetkilileri azalmanın Hazine'nin dış borç ödemesinden ve enerji ithalatından kaynaklandığını açıkladı. Ancak Türkiye piyasaları kapandıktan sonra Türk lirasındaki değer kazancı sınırlı boyutta oldu."Bundan sonra ne olacak? Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırarak, ekonomi yönetimi yerel seçim sonrası ekonomiyi siyasetin önüne koyacağına vurgu yaparak piyasalarda istikrarı sağlamaya çalışacak."Pazartesi gününden itibaren Merkez Bankası üst bant seviyesi olan yüzde 25.5 seviyesinden piyasaları fonlamaya başlayacak. Türk lirasındaki baskı devam ederse fonlamanın tamamı geç likidite penceresinden yüzde 27 seviyesinden yapılmaya başlanacak."Küresel satış dalgasının arkası gelmezse alınacak önlemler ve verilecek sözler piyasalarda istikrarı sağlamak için yeterli olur. Ancak ABD ve Avrupa vadelilerinde devam eden kayıplar Türkiye varlıklarındaki dalgalanmanın kısa vadede devam edebileceğine işaret ediyor. "