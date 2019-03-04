Piyasalar – Bist100 Haftaya Yüzde 0.29 Artışla Başladı, Dolar 5.37 Lirada

– Borsa İstanbul
Endeksi (BİST), güne yüzde 0.29 artışla 103 bin 564 puanda başladı. Endeksi Cuma gününü 103 bin 267 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi,, yüzde 0.4 artışla 135 bin 780 düzeyine yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.07 artışla yüzde 15.28'e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge yüzde 0.53 artışla yüzde 18.89 düzeyine yükseldi.
Enflasyon verisi öncesinde;
dolar en düşük 5.3662 lira ve en yüksek 5.3835 lirayı gördükten sonra, 5.38 – 5.39 lira aralığında,
-euro en düşük 6.0983 lira ve en yüksek 6.1257 lirayı gördükten sonra, 6.12 – 6.13 lira aralığında,
sterlin en düşük 9.1006 lira ve en yüksek 7.1283 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.
Ahlatçı Analiz'in "Yurtiçinde piyasalar enflasyon verisine odaklandı" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya
'da açıklanan İmalat PMI verisi Şubat ayında beklentilerin hafif üzerinde artış ile 48.9 oldu. Çin
'de açıklanan Caixin İmalat PMI verisi Şubat ayında beklentileri üzerinde artış ile 49.9 düzeyine yükseldi. Almanya
'da açıklanan İmalat PMI verisi Şubat ayında beklentilere paralel 47.6 olarak gerçekleşti.
"Euro Bölgesi'nde açıklanan İmalat PMI verisi Şubat ayında beklentilerin hafif üzerinde 49.3 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere
'de açıklanan İmalat PMI verisi bir önceki aya göre 0.6 puan düşüş ile 52 düzeyine geriledi. Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi beklentilere paralel yüzde 1.5 arttı. Euro Bölgesi'nde açıklanan İşsizlik Oranı verisi Ocak ayında beklentilerin altında yüzde 7.8 düzeyinde gerçekleşti.
" ABD
'de açıklanan Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (PCE) verisi Aralık
ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 arttı. ABD'de enerji ve gıda grubunun hariç tutulduğu çekirdek PCE verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 arttı. ABD'de açıklanan İmalat PMI verisi Şubat ayında bir önceki aya göre geriledi ve 53 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Şubat ayında beklentilerin altında 54.2 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Michigan
Tüketici Güveni verisi Şubat ayında beklentilerin aksine düşüş ile 93.8 düzeyine geriledi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı." - İstanbul
Ekonomi
Kaynak: DHA