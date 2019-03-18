Piyasalar – Bist100 Haftaya Yüzde 0.47 Artışla Başladı, Dolar 5.45 Lirada

Kaynak: DHA

Borsa İstanbul Endeksi (BİST), haftaya yüzde 0.47 artışla 103 bin 785 puanda başladı. Endeks Cuma gününü yüzde 0.85 artışla 103 bin 304 puanda tamamlamıştı.BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.51 artışla 140 bin 274 puanda.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.15 ve yüzde 18.73 düzeyindeler.Erken işlemlerde:dolar en düşük 5.4448 lira ve en yüksek 5.4622 lirayı gördükten sonra, 5.45 – 5.46 lira aralığında,euro en düşük 6.1605 lira ve en yüksek 6.1971 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,sterlin en düşük 7.2415 lira ve en yüksek 7.2629 lirayı gördükten sonra 7.25 – 7.26 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın "Risk iştahı güçleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde temkinli bir iyimser seyir görüldiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:"Fed'in 2019 yılında faiz artırmayacağı beklentisi ABD tahvilleri 2018 Ocak sonrası gördüğü en düşük seviyelere gerilerken, 2820 direncini kıran S&P 500 Ekim 2018 zirvesinin sadece yüzde 4.0 aşağısında."Türkiye varlıkları yerel seçim öncesi artan kamu harcamaları ve Nisan ayında Merkez Bankası'nın 125 baz puan faiz indireceği endişesi ile küresel piyasalardaki yükselişe sınırlı oranda katılabildi. Geçen hafta yaşanan yükselişe rağmen MSCI Türkiye halen Mart ayında en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke endeksi oldu. Döviz ve yerel tahvil piyasalarında da gelişmekte olan piyasalara göre negatif ayrışmaya devam ediyoruz."Küresel olarak değer kaybeden dolar, gerileyen 10 yıllık DİBS faizleri önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul'un 105 bin seviyesindeki direncini deneyeceğine işaret ediyor." - İstanbul