Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.03 Artışla Başladı, Dolar 5.30 Lirada

Kaynak: DHA

Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.03 artışla 105 bin 117 puanda başladı. Endeks Salı gününü 105 bin 82 puanda tamamlamıştı.BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.22 artışla 137 bin 206 puana yükseldi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.09 ve yüzde 18.77 düzeyindeler.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.2970 lirayı ve en yüksek 5.3116 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,euro en düşük 6.0267 lirayı ve en yüksek 6.0520 lirayı gördükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında,sterlin en düşük 7.0176 lirayı ve en yüksek 7.0429 lirayı gördükten sonra 7.02– 7.03 lira aralığında işlem görüyor.Piyasa analistlerine göre, yatırımcıların düşük faizli para birimi ile borçlanıp, yüksek getirili para biriklerine yatırım yaptıkları "carry trade" işlemleri, döviz piyasalarındaki düşük oynaklıktan destek alarak gelişiyor. Carry trade stratejisinin oynaklığın düşük olduğu, "iyi huylu büyüme" dönemlerinde işe yarayan bir strateji olduğuna işaret eden analistler, en yüksek getiriyi Türk Lirası'nın sunduğuna işaret ediyor. Buna göre, Türk Lirası'nın ardından en yüksek getiriler Hindistan Rupisi, Meksika Pesosu ve Rus Rublesi'nde. - İstanbul