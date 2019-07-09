PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.03 artışla başladı, dolar 5.72 lirada

– Pazartesi gününü yüzde 0.94 düşüşle 98 bin 695 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 0.03 artışla 98 bin 724 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.12 düşüşle 146 bin 930 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.87 ve yüzde 19.12 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7196 lira ve en yüksek 5.7457 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

euro en düşük 6.4218 lira ve en yüksek 6.4471 lirayı gördükten sonra, 6.43 – 6.44 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1550 lira ve en yüksek 7.1955 lirayı gördükten sonra 7.15 – 7.16 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Hasar kontrol…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Güçlü Haziran tarım - dışı - istihdam verisi sonrası dünya borsalarındaki kar satışları devam ediyor. Güçlü dolar ve yükselen faizler son altı haftadır devam eden iyimser havayı bozmaya başladı. Japonya ile Kore arasındaki ticaret kavgası, ABD'nin Çin ve Meksika'dan yapılan yapısal çelik ithalatı üzerindeki gümrük vergilerini artıracağını açıklaması iyimser havayı bozan diğer gelişmelerdi.

"Türkiye varlıkları dünya piyasalarından negatif ayrışarak haftaya kötü bir başlangıç yaptı. Merkez Bankası başkanı Murat Çetinkaya'nın faiz politikası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle görevden alınması sonrası Türk lirası yüzde 2.0'ye yakın kayıpla en çok değer kaybeden para birimi oldu.

"Pazartesi günü yaşanan sert satış sonrası Türkiye hisselerinin tepki alışlarıyla hafif yükselmesini bekliyoruz. Ancak ABD ve Avrupa vadelilerindeki satışlar Türkiye varlıklarındaki toparlanmayı sınırlayacaktır." - İstanbul

Kaynak: DHA