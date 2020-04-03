PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.05 yükseldi, dolar 6.70 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.05 yükselişle 89 bin 552 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.74 yükselirken, BIST Mali Endeksi yüzde 0.24, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 düştü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 13.94 bileşik düzeyindeydi. Türkiye 'nin beş yıllık CDS'leri 15 bazpuan artışla 631 baz puan ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6075 lira ve en yüksek 6.7247 lirayı gördükten sonra, 6.70– 6.71 lira aralığında,

euro en düşük 7.1664 lira ve en yüksek 7.2712 lirayı gördükten sonra, 7.23 – 7.24 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.1722 lira ve en yüksek 8.3051 lirayı gördükten sonra 8.21 – 8.22 lira aralığında hareket ediyor.

Tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 0.57 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.86 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında üç aylık artış yüzde 2.29 düzeyine yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 13.33 olarak gerçekleşti.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kanalıyla kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi üst limiti işletme başına yıllık 300 bin liradan, 3.0 milyon liraya çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda kullandırılacak kredilerin vadesi de 48 aydan 60 aya uzatıldı.

Karara göre, KOBİ'lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten yararlanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalar ile yapılacak protokoller ile belirlenecek.

Kaynak: DHA