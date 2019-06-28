PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.07 artıda, dolar 5.75 lirada

– Güne yüzde 0.26 artışla 95 bin 821 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 548 puanı ve en yüksek 95 bin 968 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.07 artışla 95 bin 641 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 132 bin 771 puanı ve 133 bin 694 puanı 132 bin 771 puanı ve 133 bin 694 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.24 artışla 133 bin 361 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.62 ve yüzde 19.69 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7487 lira ve en yüksek 5.7862 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.5549 lira ve en yüksek 6.5798 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.2966 lira ve en yüksek 7.3350 lirayı gördükten sonra 7.30 – 7.31 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, Euro Bölgesi TÜFE ve ABD PCE verileri ile G-20 Liderler Zirvesi global piyasaların odağında…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi'nde açıklanan İşletme ve Tüketici Anketi Haziran ayında, piyasa beklentisi altında 103.3 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'ne açıklanan Tüketici Güveni verisi Haziran ayında piyasa beklentisine paralel -7.2 düzeyinde gerçekleşti. Almanya'da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 arttı.

"ABD'de açıklanan GSYH verisine göre, 2019 yılı 1.çeyreğinde ABD ekonomisi piyasa beklentisini hafif altında yüzde 3.1 büyüdü. ABD'de açıklanan İşsizlik Maaşı Başvuru Sayısı 22 Haziran son eren işlem haftasında piyasa beklentisi üzerinde 227 bin oldu. ABD'de açıklanan Askıdaki Konut Satışları verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.1 arttı. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,TÜİK tarafından yayımlanan Ekonomik Güven Endeksi verisi Haziran ayına bir önceki aya göre yüzde 7.6 yükseliş ile 83.4 düzeyine yükseldi. Kurun fiyatlamalarda dün, 5.7598 – 5.7929 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.7694 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.78 yükseliş ile 95 bin 573 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.7 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 23.89 oldu. Yurtiçine gösterge tahvil getirisi yüzde 0.87 yükseliş ile yüzde 19.69 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.40 yükseliş ile yüzde 16.62 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 402.70 seviyeleri civarında olduğu izlendi." - İstanbul

Kaynak: DHA