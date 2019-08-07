PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.12 artıda, dolar 5.49 lirada

– Güne yüzde 0.45 artışla 100 bin 29 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 99 bin 461 puanı ve en yüksek 100 bin 178 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.12 artışla 99 bin 704 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.74 artışla 145 bin 23 puanda başladıktan sonra en düşük 144 bin 464 puanı ve en yüksek 145 bin 857 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 1.06 artışla 145 bin 477 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.53 ve yüzde 16.11 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.4884 lira ve en yüksek 5.5352 lirayı gördükten sonra, 5.49 - 5.50 lira aralığında,

euro en düşük 6.1427 lira ve en yüksek 6.2093 lirayı gördükten sonra, 6.14 – 6.15 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.6665 lira ve en yüksek 6.7340 lirayı gördükten sonra 6.66 – 6.67 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA