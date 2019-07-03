PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.25 artışla başladı, dolar 5.63 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.25 artışla 100 bin 452 puanda başladı. Endeks, Salı gününü yüzde 0.47 artışla 100 bin 201 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.57 artışla 145 bin 332 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.26 ve yüzde 19.2 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6228 lira ve en yüksek 5.6654 lirayı gördükten sonra, 5.63 - 5.64 lira aralığında,

euro en düşük 6.3511 lira ve en yüksek 6.3965 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0750 lira ve en yüksek 7.1381 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın Dar alanda paslaşmalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Güçlü yükseliş sonrası ABD vadelileri ve Asya borsalarında satışlarla güne başlıyoruz. Çin, Güney Kore, Tayvan gibi ihracatçı ülke varlıklarında görülen kayıplar ABD - Çin ticaret ateşkesinin pek de uzun sürmeyeceği endişesini yansıtıyor. Altın, yen gibi emin liman yatırım araçlarındaki değer artışı rahatsızlık veriyor.

"Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız yükseliş devam ediyor. MSCI Türkiye Salı günü yüzde 0.5 yükselerek gelişmekte olan piyasalara göre (Çin hariç GOÜ – yüzde 0.6) daha güçlü seyir izledi. Yerel tahvil ve döviz kurunda da gelişmekte olan piyasalara göre pozitif seyir görüldü." - İstanbul

Kaynak: DHA