PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.25 yükseldi, dolar 5.62 lirada

– Güne yüzde 0.05 artışla 99 bin 427 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 262 puanı ve en yüksek 100 bin 447 puanı gördükten sonra, haftayı günlük yüzde 0.25 artışla 99 bin 634 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.07 düşüşle 143 bin 838 puanda başlayarak, en düşük 143 bin 529 puanı ve en yükske 149 bin 522 puanı gördükten sonra haftayı günlük yüzde 3.51artışla 148 bin 995 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.63 artışla yüzde 16.21 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.26 düşüşle yüzde 18.98 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5899 lira ve en yüksek 5.6466 lirayı gördükten sonra, 5.62 - 5.63 lira aralığında,

euro en düşük 6.3032 lira ve en yüksek 6.3503 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0282 lira ve en yüksek 7.0809 lirayı gördükten sonra 7.04 – 7.05 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA