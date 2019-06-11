PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.29 ekside, dolar 5.78 lirada

Kaynak: DHA

– Güne yüzde 0.25 artışla 94 bin 339 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 91 bin 664 puanı ve en yüksek 94 bin 589 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.29 düşüşle 93 bin 829 puana geriledi.BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 123 bin 678 puanı ve en yüksek 126 bin 137 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.1 düşüşle 124 bin 768 puanda.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.65 düşüşle yüzde 18.06 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.31 düşüşle yüzde 22.67 düzeyine geriledi.Gün ortası işlemlerinde:dolar en düşük 5.7526 lira ve en yüksek 5.7991 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,euro en düşük 6.5208 lira ve en yüksek 6.5644 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,sterlin en düşük 7.3147 lira ve en yüksek 7.3711 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, global piyasalarda ABD ÜFE verisi ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan GSYH verisine göre, 2019 yılı birinci çeyreğinde Japonya ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.2 düzeyinde büyüdü."Çin'de açıklanan Dış Ticaret verilerine göre, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1.1 artarken ithalat yüzde 8.5 düşüş gösterdi. İlgili dönemde, Çin dış ticaret dengesi 41.65 milyar dolar fazla verdi."İngiltere'de açıklanan GSYH verisine göre, ada ekonomisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 düzeyinde küçüldü. İngiltere'de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.0 daraldı. İngiltere'de açıklanan İmalat Üretimi verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3.9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 düştü."ABD'de açıklanan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisi Nisan ayında piyasa beklentisi hafif altında 7.499 milyon oldu. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.""Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Reel Efektif Döviz Kuru Mayıs 2019 verilerine göre, TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4.0 düşüş ile 69.79 düzeyine geriledi."TCMB tarafından yayımlanan Finansal Kesin Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Mart 2019 verilerine göre, Mart 2019 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri incelendiğinde, Şubat 2019 değerlerine göre varlıklar 6 milyar 213 milyon dolar ve yükümlülükler 732 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyon Açığı ise 191 milyar 899 milyon dolar olurken, Şubat 2019 dönemine göre 5 milyar 481 milyon dolar azaldı. Haftanın ilk işlem gününde, global piyasalarda dolarda yaşanan dalgalı seyir ve lirada yaşanan değer kazanımı ile kurun fiyatlamalarda 5.7621-5.8583 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.7790 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü."BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.31 yükseliş ile 94 bin 103 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24.03 seviyeleri civarında gerçekleşti."- İstanbul