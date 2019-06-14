14.06.2019 18:14
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PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.32 yükseldi, dolar 5.88 lirada

PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.32 yükseldi, dolar 5.88 lirada

– Pazartesi gününe 93 bin 761 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftayı günlük yüzde 0.32 artışla 90 bin 787 puanda tamamladı.

–  Pazartesi gününe 93 bin 761 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftayı günlük yüzde 0.32 artışla 90 bin 787 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 117 bin 280 puanı ve en yüksek 119 bin 903 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.17 düşüşle 118 bin 429 puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.39 düşüşle yüzde 18.04'e gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.22 artışla yüzde 22.67 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
dolar en düşük 5.8530 lira ve en yüksek 5.9333 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,
euro en düşük 6.6022 lira ve en yüksek 6.7007 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.4127 lira ve en yüksek 7.5212 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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