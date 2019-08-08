PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.35 artıda, dolar 5.47 lirada

– Güne yüzde 1.09 artışla 99 bin 124 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 121 puanı ve en yüksek 99 bin 332 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.35 artışla 98 bin 398 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.27 artışla 144 bin 930 puanda başladıktan sonra, en düşük 142 bin 711 puanı ve en yüksk 145 bin 303 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 0.17 kayıpla 142 bin 875 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 15.22 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.0 düşüşle yüzde 15.51 düzeyine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin ile ticarette yaşanan gerileme piyasaların verdiği tepkinin öngörülen bir durum olduğunu ve kendisinin ABD ekonomisinin gücüne güvendiğini söyledi. Çin ile adil bir ticaret anlaşması yapıldığında piyasaların çok daha yukarıya gideceklerini savunan Trump, "Çünkü Çin bizim için bir çıpa gibi. Çin, adil olmayan ticaret anlaşmaları ile bizi öldürüyor" diye konuştu. ABD'nin 300 milyar dolar tutarında ithalata daha yüzde 10 tarife uygulama kararına Çin'in nadir metaller olarak bilinen kimyasalların satışını sınırlama yönünde bir kararla yanıt verebileceğinin sinyallerini verse de, Trump'a göre sergilediği katı duruş Çin'in ticaret ve ekonomi politikalarının er ya da geç Amerikan ekonomisine fayda sağlayacak yönde değişmesini sağlayacak.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.4634 lira ve en yüksek 5.4990 lirayı gördükten sonra, 5.47 - 5.48 lira aralığında,

euro en düşük 6.1451 lira ve en yüksek 6.1788 lirayı gördükten sonra, 6.16 – 6.17 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.6643 lira ve en yüksek 6.6969 lirayı gördükten sonra 6.67 – 6.68 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Global piyasalarda risk iştahının seyri fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 düzeyinde düştü. Açıklanan veri ile yıllık bazda yüzde -5.2 ile 2019 yılı Kasım ayından sonraki en sert düşüş oldu. Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) gerçekleştirdiği toplantı sonrasında politika faiz oranını 50 baz puan indirdi ve yüzde 1.0'e çekti. Tayland Merkez Bankası gerçekleştirdiği toplantısı ardından politika faiz oranında 25 baz puan indirime gitti ve politika faizini yüzde 1.5 olarak belirledi. Hindistan Merkez Bankası (RBI) gerçekleştirdiği toplantı sonrasında ters repo faiz oranını 35 baz puan indirdi ve yüzde 5.15 olarak belirledi. Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in döviz rezervi Temmuz ayında 3,1037 trilyon dolar oldu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, ABD Merkez Bankası Fed'e yönelik sert eleştirilerine devam etti. Başkan, Fed'in faizlerde daha hızlı ve daha fazla indirim yapması gerektiğini ifade ederken, üç ülkenin daha faiz indirime gittiğini belirtti. Chicago Fed Başkanı Charles Evans yaptığı değerlendirmede, enflasyonda yaşanan zayıf görünüm ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret politikalarına dair gerilimin ek faiz indirimine neden olabileceğini ifade etti. ABD borsaları günü karmaşık bir seyir ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,Kurun fiyatlamalarda dün, 5.4615 – 5.5329 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.4898 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.53 düşüş ile 8 bin 56 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.0 milyar lira oldu." - İstanbul

Kaynak: DHA