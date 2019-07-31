PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.35 ekside, dolar 5.53 lirada

– Güne yüzde 0.36 artışla 103 bin 58 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 817 puanı ve en yüksek 103 bin 66 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.35 düşüşle 102 bin 326 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 1.59 düşüşle 147 bin 300 puanda başladıktan sonra en düşük, 146 bin 642 puanı ve en yüksek 148 bin 569 puanı gördükten sonra yüzde 0.57 artışla 148 bin 133 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.52 ve yüzde 16.03 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5101 lira ve en yüksek 5.5644 lirayı gördükten sonra, 5.53 - 5.54 lira aralığında,

euro en düşük 6.1537 lira ve en yüksek 6.2095 lirayı gördükten sonra, 6.17 – 6.18 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7130 lira ve en yüksek 7.7702 lirayı gördükten sonra 6.73 – 6.74 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Yurtiçinde TCMB enflasyon raporu ve global piyasalarda Fed toplantısı ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya Merkez Bankası gerçekleştirdiği Para Politikası Toplantısı ardından, bankanın politika faiz oranında ve varlık alım programında piyasa beklentisine paralel değişikliğe gitmediği açıklandı. Ayrıca, Banka'nın sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmediği görüldü. Banka'nın enflasyon tahminlerinde kısmi aşağı yönlü revizeye gittiği açıklandı. Banka 2019 yılı için TÜFE tahminini yüzde 1.0, 2020 yılı için yüzde 1,3 ve 2021 yılı için yüzde 1.6 olarak öngördü. Japonya'da Sanayi Üretimi verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 düşüş gösterdi. Euro Bölgesi'nde açıklanan İşletme Güveni ve Tüketici Anketi verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi hafif üzerinde 102.7 düzeyinde gerçekleşti. Almanya'da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi üzerinde bir önceki aya göre yüzde 0.5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 düzeyinde artış gösterdi. ABD'de açıklanan Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi PCE) verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 düzeyinde artış gösterdi. ABD'de ilgili dönemde, enerji ve gıdanın hariç tutulduğu Çekirdek PCE verisinde bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 arttı. ABD'de açıklanan CB Tüketici Güveni verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi üzerinde 135.7 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Askıdaki Konut Satışları Verisi Haziran ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 2.8 arttı. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Temmuz 2019 verilerine göre, Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 83.4 iken, Temmuz ayında yüzde 3.3 azaldı ve 80.7'ye geriledi. Kurun fiyatlamalarda dün, 5.5480-5.6203 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.5571 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.66 düşüş ile 102 bin 686 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.7 milyar lira oldu." - İstanbul

Kaynak: DHA