PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.37 artışla başladı, dolar 5.60 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.37 artışla 99 bin 730 puanda başladı. Endeks, Çarşamba gününü yüzde 0.84 düşüşle 99 bin 363 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.63 artışla 143 bin 918 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.15 ve yüzde 19.17 düzeyindeler.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin ihtiyaç olması durumunda, zayıf enflasyon karşısında kullanabileceği enstrumanların hala var olduğuna dikkat çekti.

ECB'nin kararlığı ya da harakete geçmek için gereken kaynakları konusunda kuşkuya düşülmemesi gerektiğini belirten Villeroy, "İhtiyaç olursa, kullanılabilecek cephane sıkıntımız, eksiğimiz yok" dedi.

Bağımsızlık Günü nedeniyle ABD piyasaları Perşembe günü tatil.

ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu ay sonunda yapacağı toplantıda faiz indirimi beklentisiyle küresel piyasalarda zayıflayan dolar 5.59 lirayı gördü.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.5922 lira ve en yüksek 5.6276 lirayı gördükten sonra, 5.60 - 5.61 lira aralığında,

euro en düşük 6.3242 lira ve en yüksek 6.3616 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0503 lira ve en yüksek 7.0939 lirayı gördükten sonra 7.05 – 7.06 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Faiz indirimi kapısı açılıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde gelişmiş ülke borsaları Wall Street önderliğinde yükselmeye devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Ekonomi cephesinden gelen yavaşlama sinyallerine rağmen yeni zirveler yapmaya devam eden S&P 500 endeksi 3.000 psikolojik direncinin hemen altında işlem görüyor. 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.95 ile 2016 Kasım ayından beri gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

"Gelişmiş ülke borsalarından çelişkili sinyaller geliyor. Zayıf dolar ve düşük faizlerin verdiği destekle döviz ve tahvil piyasaları yükselmeye devam ediyor. Hisse senedi cephesinde ise güçlü yükseliş sonrası kar satışları ile görülüyor. Gelişmekte olan döviz ve hisse piyasası arasındaki korelasyon son dönemde yüzde 60 civarında seyrediyor.

"Türkiye varlıkları dün gelişmekte olan piyasalara paralel bir seyir izledi. 100 bin 500 direncini kıramayan Borsa İstanbul banka hisselerindeki gevşerken, döviz ve tahvil piyasaları gelişmekte olan piyasalara göre daha güçlü bir seyir izledi. Borsa İstanbul'daki satışları 98 bin 400 seviyesinin altına sarkmadıkça düzeltme olarak görüyoruz.

"Beklentiden düşük Haziran rakamları sonrası 2019 sene sonu TÜFE tahminimizi yüzde 18'den yüzde 16'ya çektik. Enflasyondaki gerilemeyi arkasına alan Merkez Bankası'nın Temmuz PPK toplantısında politika faizlerinde 100bp ile indirime başlamasını bekliyoruz. Türkiye'nin temel dengelerinin normalleştiği ve enflasyondaki gerilemenin devam ettiği baz senaryoda Merkez Bankası'nın önümüzdeki 12 aylık dönemde 700 baz puan civarında faiz indirimi yapacağını öngörüyoruz.

"ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentine rağmen sabah ilk işlemlerde güçlenen Türk lirası Borsa İstanbul'un yeniden 100 bin 500 direncini deneyebileceğini gösteriyor. ABD borsası kapalı olduğu için işlem hacmi görece düşük olacaktır." - İstanbul

Kaynak: DHA