PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.46 artışla başladı, dolar 6.10 lirada

–Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.46 artışla 84 bin 989 puanda başladı. Endeks Perşeme gününü yüzde 1.1 artışla 84 bin 596 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.69 artışla 109 bin 949 puanda başladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.67 ve yüzde 25.92 düzeylerinde sabit kaldı.
Erken işlemlerinde:
dolar en düşük 6.0947 lira ve en yüksek 6.1290 lirayı gördükten sonra, 6.10 - 6.11 lira aralığında,
euro en düşük 6.8149 lira ve en yüksek 6.8583 lirayı gördükten sonra, 6.83 – 6.84 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.7207 lira ve en yüksek 7.7691 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım'ın "Borsa İstanbul İVME'sini koruyabilir mi?" başılklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarında aşağı yönlü dalgalı seyrin devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
"Ticaret savaşlarının büyüme üzerindeki faturası ortaya çıkmaya başladı. Mayıs ayı ABD imalat sanayi PMI verisi ve yeni siparişler kalemi 2009 üçüncü çeyrekten beri görülen en düşük seviyelere geriledi. Avrupa PMI rakamları büyüme cephesinde daha da karamsar bir tablo çiziyor.
"Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra ilk kez dünya piyasalarından olumlu ayrıştı. Piyasalardaki yükselişte açıklanan yeni finansman paketi (İVME) kadar, Ağustosa ayında gördüğü dip seviyelerden tepki alışları da etkili oldu.
"Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından açıklanan 'İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi' günün en önemli gelişmesiydi. Cari açığı azaltacak, istihdamı artıracak, teknolojik anlamda katma değer yaratabilecek sektörlere kamu bankaları yoluyla 30 milyarlık destek içeren paket ile ekonomide sert iniş tehlikesi bertaraf edilmek isteniyor.
"Enflasyon veya DİBS faizleri üzerine iki üç puanlık fark eklenerek uygun maliyetle sunulacak olan kredi şirketlere can suyu sağlamakta etkili olabilir. Ancak geçmiş dönemde uygulanan paketlerin sınırlı etki yaratması piyasaların İVME paketine de de temkinli yaklaşmasına sebep olacaktır.
"Dünya piyasalarında devam eden satıcılı havaya paralel Borsa İstanbul'da hafif aşağı yönlü bir seyir öngörüyoruz."
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Kaynak: DHA