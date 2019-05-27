PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.5 artışla başladı, dolar 6.06 lirada

– Borsa İstanbul
Endeksi (BİST100) haftaya yüzde 0.5 artışla 86 bin 505 puanda başladı. Endeks geçen haftayı yüzde 1.74 artışla 86 bin 72 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi, haftaya yüzde 0.82 artışla 114 bin 319 puanda başladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.66 ve yüzde 25.74 düzeylerinde sabit kaldı.
Erken işlemlerinde:
dolar en düşük 6.0619 lira ve en yüksek 6.1083 lirayı gördükten sonra, 6.06 - 6.07 lira aralığında,
euro en düşük 6.7957 lira ve en yüksek 6.8510 lirayı gördükten sonra, 6.80 – 6.81 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.7262 lira ve en yüksek 7.7762 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım'ın "Avrupa
Parlamentosu seçimleri sonrasında sınırlı iyimserlik…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
"Merkez
Partilerin oy kaybederek de olsa çoğunluğu elde tuttuğu Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında Avrupa borsaları ve avroda sınırlı bir yükselişle haftaya başlıyoruz. Fransa
, İtalya
ve İngiltere
'de Avrupa karşıtı partilerin yükselişi orta vadede anlaşmasız Brexit ihtimalini artırabilir. Ancak ilk tepkiler bu yönde bir fiyatlamaya işaret etmiyor.
"ABD
ve Asya
borsalarındaki yükselişe paralel Türkiye
piyasalarında hafif yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz. "ABD ve Londra
piyasalarının kapalı olması nedeniyle Türkiye piyasalarında işlem hacminin düşük olması bekleniyor.
"Yurtiçinde gözler Fiat Chrysler Renault
birleşme teklifi haberi sonrası Tofas hisselerinde. Birleşmenin gerçekleşmesi durumunda Fiat Chrysler Renault dünyanın üçüncü büyük üreticisi konumuna gelmesi Tofaş
için ölçek ekonomisi yaratabilir."
- İstanbul
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Kaynak: DHA