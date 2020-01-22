PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.53 artışla başladı, dolar 5.94 lirada

İsviçre 'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nun başladığı Salı günü, 0.76 artışla 123 bin 556 puan ile yeni rekor düzeyde kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni güne yüzde 0.53 artışla 124 bin 215 puanda, BİST Bankacılık Endeksi de, Salı günkü yüzde 1.01 artışla 181 bin 51 puanlık kapanışın ardından, Çarşamba gününe yüzde 0.94 artışla 182 bin 752 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.45 düşüşle yüzde 10.90'a düşerken, iki yıllık gösterge tahvinin bileşik faizi ise yüzde 0.68 artışla 10.30' yükseldi.

Hazine'nin ilk ihracını Salı günü gerçekleştirdiği 22 Nisan 2020 itfalı kuponsuz bonoda ortalama bileşik faiz yüzde 9.59 oldu. Hazine'nin Ocak ayı iç borçlanma programı kapsamında gerçekleştirdiği kuponsuz bononun ilk ihracında net satış 398.8 milyon lira, nominal teklif 3 milyar 858.7 milyon lira oldu. Kuponsuz bononun ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı 1 milyar 500 milyon lira, ROT teklifi 2 milyar 711.5 milyon lira, kamulara satış da 100 milyon lira olarak gerçekleşti.

ABD ile Çin arasındaki birinci aşama ticaret anlaşmasının imzalanması sonrasında küresel piyasalarda yükselen dolar, jeopolitik endişelerin de etkisiyle yeni güne 5.94 liranın üzerinde başladı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9273 lira ve en yüksek 5.9404 lirayı gördükten sonra 5.94-5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5707 lira ve en yüksek 6.5850 lirayı gördükten sonra 6.58-6.59 lira aralığında,

sterlin de en düşük 7.7372 lira ve en yüksek 7.7584 lirayı gördükten sonra 7.75-7.76 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Türkiye virüse karşı aşılı mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Çin'den yayılan ve şu ana kadar 440 kişiyi etkileyen Carano virüsü ABD'ye ulaştı. 25 Ocakta başlayıp 8 Şubatta biten Çin yeni yıl tatili

öncesine denk gelmesi nedeniyle virüsün bulaşıcı etkisinin artacağından endişe ediliyor. Dünya sağlık örgütü virüs nedeniyle acil durum ilan

edip etmemeyi bugün tartışacak.

"Olayın insani boyutu bir yana, piyasa etkisi şimdiye kadar Gelişmekte Olan Asya borsaları ve havacılık lüks tüketim gibi sektörlerle sınırlı

kaldı. Türkiye varlıkları virüs satışında dünyadan pozitif ayrıştı. THY hisseleri %1,8 değer kaybıyla ABD havacılık hisselerine (-%2,6) göre

daha güçlü bir seyir izliyor.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarına paralel Borsa İstanbul'da hafif pozitif bir seyir öngörüyoruz."