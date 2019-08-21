PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.53 düştü, dolar 5.73 lirada

Güne yüzde 0.14 artışla 96 bin 763 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 95 bin 262 puanı ve en yüksek 96 bin 453 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 0.53 düşüşle 95 bin 522 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.14 artışla 132 bin 280 panda başladıktan sonra en düşük 130 bin 494 puanı ve en yüksek 132 bin 775 puanı gördükten sonra yüzde 0.65 düşüşle 131 bin 237 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 16.50 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.49 düşüşle yüzde 16.18 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7050 lira ve en yüksek 5.7383 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

euro en düşük 6.3362 lira ve en yüksek 6.3735 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9213 lira ve en yüksek 6.9840 lirayı gördükten sonra 6.94 – 6.95 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA