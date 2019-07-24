PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.55 ekside, dolar 5.72 lirada

– güne yüzde 0.25 artışla 102 bin 809 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 769 puanı ve en yüksek 102 bin 871 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.55 düşüşle 101 bin 988 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 145 bin 527 puanı ve en yüksek 148 bin 812 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 1.86 düşüşle 145 bin 967 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.23 artışla yüzde 16.48 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 17.68 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7001 lira ve en yüksek 5.7393 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

euro en düşük 6.3562 lira ve en yüksek 6.3925 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0965 lira ve en yüksek 7.1494 lirayı gördükten sonra 7.14 – 7.15 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, global piyasalarda PMI verileri ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD Başkanı Donald Trump, ABD borç tavanının iki yıllığına yükselten anlaşmada uzlaşı sağlandığını açıkladı. İngiltere'nin yeni Başbakanı ve Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Boris Johnson olduğu açıklandı. Johnson yaptığı değerlendirmede, 31 Ekim tarihinde Brexit'i gerçekleştireceklerini ve Brexit'in getirebileceği fırsatları değerlendireceklerini açıkladı. IMF tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu Temmuz 2019 verilerine göre, IMF Nisan ayı raporuna 2019 yılı ve 2020 yılı küresel büyüme tahminlerini yüzde 0,1 düşürdü ve sırasıyla yüzde 3.2 ve yüzde 3.5 oldu. Kurum ABD büyüme tahminini 2019 yılı için yüzde 0.3 artırarak yüzde 2.6'ya yükseltirken 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1.9 olarak korudu. Kurum, Euro Bölgesi için büyüme tahminini 2019 yılı için yüzde 1.3 olarak korurken, 2020 yılı için yüzde 0.1 artırarak yüzde 1.6 olarak belirledi. ABD'de açıklanan Mevcut Ev Satışları verisi Haziran ayında yüzde 1.7 düşüş ile 5.27 milyon oldu. ABD'de açıklanan Richmond İmalat Endeksi verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi aksine geriledi ve -12 olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü değer kazanımı ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan İnşaat Maliyet Endeksi Mayıs 2019 verilerine göre, İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.86 arttı. TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Güven Endeksi Temmuz 2019 verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.0 azalırken Haziran ayında 57.6 olan endeks, Temmuz ayında 56.5 değerine geriledi. Kurun fiyatlamalarda dün, 5.6669 - 5.7246 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.7156 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.45 yükseliş ile 102 bin 556 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.4 milyar lira oldu." - İstanbul

Kaynak: DHA