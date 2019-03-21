Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.57 Yükseldi, Dolar 5.44 Lirada

Kaynak: DHA

– Güne yüzde 0.51 artışla 103 bin 836 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 699 puanı ve en yüksek 104 bin 248 puanı gördükten sonra, yüzde 0.57 artışla 103 bin 896 puanda.BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 143 bin 516 puanı ve en yüksek 145 bin 544 puanı gördükten sonra, yüzde 1.57 artışla 144 bin 668 puana geriledi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 16.08 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 1.14 düşüşle yüzde 18.36 düzeyine geriledi.Gün ortası işlemlerinde:dolar en düşük 5.4202 lira ve en yüksek 5.4474 lirayı gördükten sonra, 5.44 – 5.45 lira aralığında,euro en düşük 6.1869 lira ve en yüksek 6.2331 lirayı gördükten sonra, 6.21 – 6.22 lira aralığında,sterlin en düşük 7.1575 lira ve en yüksek 7.2148 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın "Fed sonrası piyasalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Beklentilerden daha güvercin Fed açıklaması sonrası ABD tahvilleri ve altın yükselirken dolar geriliyor. Hisse senedi piyasalarında karışık bir tepki var. ABD hisse senetlerinde Fed'in büyüme tahminini aşağı çekmesi nedeniyle sınırlı baskı görülüyor. Gelişmekte olan ülke borsaları genelde yükselme eğiliminde."Dolar cinsi döviz borcu yüksek Türkiye ekonomisi için zayıf dolar ve gerileyen faizlerin yarattığı pozitif etki yavaşlayan ABD ekonomisinin yavaşlamasının yarattığı negatif etkiden daha fazla olacak."Hükümetin otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut sektörü için getirdiği KDV ve ÖTV indirimlerinin büyüme ve enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı ve geçici olacağını düşünüyoruz. Hisse fiyatları üzerinde önemli bir etki öngörmüyoruz." - İstanbul