Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.58 Artışla Başladı, Dolar 5.35 Lirada

13 Aralık 2018 Perşembe 10:02



13 Aralık 2018 Perşembe 10:02

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni güne yüzde 0.52 artışla 90 bin 518 puandan başladı. Endeks Çarşamba günü yüzde 1.91 düşüşle 90 bin 51 puandan kapanmıştı.BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.39 artışla 111 bin 573 puana yükseldi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.99 ve yüzde 21.36 düzeyinde.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.3356 lirayı ve en yüksek 5.3585 lirayı gördükten sonra 5.35 – 5.36 lira aralığında,euro en düşük 6.0754 lirayı ve en yüksek 6.1053 lirayı gördükten sonra 6.10 - 6.11 lira aralığında,sterlin en düşük 6.7406 lirayı ve en yüksek 6.7829 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın "Tepki alışı bekleniyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde, güne dünya piyasalarından iyi haberlerle başlandığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:"ABD – Çin dış ticaret savaşında ateşkes ihtimalinin artması küresel piyasaları destekliyor. Ekim ayında gördüğü dip seviyenin üstünde kalan S&P 500'de 2800 seviyesine kadar uzanabilecek bir tepki yükselişi yeniden potaya girdi."Avrupa ve Asya borsaları da üzerindeki ölü toprağını atmaya çalışıyor. Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye bankaların önderliğinde yüzde 0.9 düşerek gelişmekte olan piyasalara göre yüzde 2.5 geride kaldı." - İstanbul