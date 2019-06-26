PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.62 düştü, dolar 5.78 lirada

– Güne yüzde 0.12 artışla 95 bin 534 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 94 bin 519 puanı ve en yüksek 95 bin 848 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.62 düşüşle 94 bin 831 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.13 artışla 134 bin 289 puanda başladıktan sonra, en düşük 131 bin 902 puanı ve en yüksek 135 bin 194 puanı görerek, günü yüzde 0.91 puan düşüşle 132 bin 902 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.4 ve yüzde 19.52 düzeyindeler.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7508 lira ve en yüksek 5.8171 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

euro en düşük 6.5436 lira ve en yüksek 6.6104 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.2984 lira ve en yüksek 7.3826 lirayı gördükten sonra 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA