PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.64 yükseldi, dolar 5.83 lirada

– Haftanın son işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 89 bin 825 puanda başlayan Borsa İstanbul
Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 88 bin 975 puanı ve en yüksek 90 bin 416 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.64 artışla 90 bin 589 puanda tamamladı.
Güne yüzde 0.25 düşüşle 117 bin 260 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 115 bin 920 puanı ve en yüksek 118 bin 500 puanı gördükten sonra, yüzde 0.17 artışla 117 bin 758 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.26 düşüşle yüzde 18.85 düzeyine iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 2.12 düşüşle yüzde 25.51 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
dolar en düşük 5.8312 lira ve en yüksek 5.9224 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,
euro en düşük 6.5220 lira ve en yüksek 6.6112 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.3441 lira ve en yüksek 7.4888 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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