PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.67 ekside, dolar 5.56 lirada

Güne yüzde 0.14 artışla 103 bin 519 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 970 puanı ve en yüksek 103 bin 553 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 0.67 düşüşle 102 bin 686 puanda.BİST Bankacılık Endeksi, güne 0.27 artışla 150 bin 84 puanda başladıktan sonra en düşük, 146 bin 115 puanı ve en yüksek 150 bin 173 puanı gördükten sonra gün sonunda yüzde 1.59 düşüşle 147 bin 299 puanda.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bileşik faizi yüzde 0.71 artışla yüzde 15.52'ye, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.43 düşüşle yüzde 15.03 düzeyinde.Gün sonu işlemlerinde:dolar en düşük 5.5478 lira ve en yüksek 5.6231 lirayı gördükten sonra, 5.56 - 5.57 lira aralığında,euro en düşük 6.1939 lira ve en yüksek 6.2703 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,sterlin en düşük 6.7528 lira ve en yüksek 6.8761 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında işlem görüyor.