Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.77 Geriledi, Dolar 5.68 Lirada

Kaynak: DHA

– Güne yüzde 0.13 artışla 39 bin 908 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 91 bin 865 puanı ve en yüksek 93 bin 918 puanı gördükten sonra, yüzde 0.77 düşüşle 93 bin 61 puanda.BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 123 bin 167 puanı ve en yüksek 127 bin 708 puanı gördükten sonra yüzde 1.85 düşüşle 124 bin 923 puanda.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.92 ve yüzde 21.19 düzeyindeler.Günün ilk yarısında:dolar en düşük 5.5508 lira ve en yüksek 5.6977 lirayı gördükten sonra, 69- 70lira aralığında,euro en düşük 6.2425 lira ve en yüksek 6.4214 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,sterlin en düşük 7.2569 lira ve en yüksek 7.4635 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.Kredi derecelendirme şirketi Moody's, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki düşüşün Türkiye'nin ülkenin kredi notunu açısından olumsuz olduğunu belirtti.Moody's'in bugün yayınladığı ve not derecelendirme niteliği taşımayan "Türkiye'de tekrar finansal dalgalanma ve TL'nin değer kaybı 31 Mart seçimleri sonrasında büyük ihtimalle politikabelirsizliğini artıracak" başlıklı raporda, geçen hafta finans piyasalarında meydana gelen dalgalanmaya da dikkat çekildi.Raporda, para ve maliye politikasının ekonomideki daralmaya verdiği tepkinin yarattığı belirsizliğe de işaret edildi ve "Brüt ve net rezervler zaten son derece düşük sevilerdeydi; gerilemesi Türkiye'nin dış kırılganlığını artırıyor" denildi.Raporda ayrıca geçen hafta finans piyasalarında meydana gelen dalgalanmaya dikkat çekilerek, "Hafta sonunda yapılan yerel seçimler, büyük olasılıkla makro ekonomi politikalarının bundan sonraki patikası ve dolayısıyla piyasalardaki şokun devam edip etmeyeceğini belirleyecektir" denildi. - İstanbul