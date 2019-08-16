PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.87 düştü, dolar 5.56 lirada

– Güne yüzde 0.64 artışla 97 bin 199 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 95 bin 731 puanı ve en yüksek 97 bin 572 puanı gördükten sonra, haftayı günlük yüzde 0.87 düşüşle 95 bin 734 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.8 artışla 137 bin 830 panda başladıktan sonra en düşük 132 bin 860 puanı ve en yüksek 138 bin 83 puanı gördü ve haftayı gümlük yüzde 2.77 düşüşle 132 bin 950 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.67 artışla yüzde 15.38 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.17 artışla yüzde 15.55 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5297 lira ve en yüksek 5.5774 lirayı gördükten sonra, 5.56 - 5.57 lira aralığında,

euro en düşük 6.1374 lira ve en yüksek 6.1941 lirayı gördükten sonra, 6.18 – 6.19 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7133 lira ve en yüksek 7.7833 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA