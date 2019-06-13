PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.88 ekside, dolar 5.82 lirada

Kaynak: DHA

– Güne yüzde 0.47 düşüşle 92 bin 172 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 91 bin 538 puanı ve en yüksek 92 bin 173 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.88 düşüşle 91 bin 791 puana geriledi.BİST Bankacılık Endeksi, işlemlere yüzde 0.82 düşüşle 121 bin 141 puanda başladktan sonra en düşük 120 bin 217 puanı ve en yüksek 121 bin 234 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 1.24 düşüşle 120 bin 619 puanda.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 17.26 düzey6inde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.22 artışla yüzde 22.48 düzeyine yükseldi.Gün ortası işlemlerinde:dolar en düşük 5.8031 lira ve en yüksek 5.8476 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,euro en düşük 6.5549 lira ve en yüksek 6.6186 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,sterlin en düşük 7.3720 lira ve en yüksek 7.4377 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem görüyor.Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, global piyasalarda euro bölgesi sanayi üretimi verisi ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 arttı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi yaptığı değerlendirmede, Global ticaret ve Ortak Pazara yönelik vurgu yaptığı görülürken, başkan para politikasına dair yorum yapmadı."ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.8 düzeyinde artış gösterdi. İlgili dönemde, ABD'de Gıda ve Enerji grubunun hariç tutulduğu Çekirdek TÜFE verisinde bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.0 düzeyinde artış kaydedildi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı."Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gerçekleştirdiği Haziran ayı toplantısı ardından yayımlanan Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusunda, bankanın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildiği açıklandı. TCMB faiz kararı sonrasında lira varlık fiyatlamalarında sınırlı hareketlerin yaşandığı gözlemlendi."Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayımlanan 'Ekonomi Değer Kredisi' hakkında kamuoyu duyurusuna göre, 12 bankanın katıldığı paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı olacağı açıklanmıştır. Ekonomi Değer Kredisi'nin toplam hacmi 25 milyar lira olacağı açıklandı. Hazine destekli kefalet miktarı 20 milyar lira olacağı belirtildi. Ekonomi Değer Kredisi ile firma bazında ciroya göre azami 5 milyon lira ile 50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacağı açıklanmıştır."Dün, kurun fiyatlamalarda 5.7670 – 5.8288 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.8043 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.24 düşüş ile 92 bin 605 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira oldu."- İstanbul