PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.97 artışla başladı, dolar 5.98 lirada

– Borsa İstanbul
Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.97 artışla 88 bin 32 puanda başladı. Endeks Çarşamba
gününü yüzde 0.47 artışla 87 bin 186 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.54 artışla 114 bin 183 puanda başladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.66 ve yüzde 25.78 düzeylerinde sabit kaldı.
Erken işlemlerde:
dolar en düşük 5.9804 lira ve en yüksek 6.0265 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında,
euro en düşük 6.6703 lira ve en yüksek 6.7243 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.5681 lira ve en yüksek 7.6336 lirayı gördükten sonra 7.57 – 7.8 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım'ın Pozitif ayrışmaya devam ediyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarındaki satışların devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
"ABD
- Çin
ticaret pazarlıklarının teknolojiden, finans piyasalarına, ihracat ambargolarına kadar yayılan bir savaşa dönüşme ihtimali Nisan başından beri ABD hisselerinde yüzde 6.0, Çin hisselerinde yüzde 14 değer kaybına neden oldu.
"Türkiye
varlıkları geçen hafta Perşembe gününden beri dünya piyasalarından pozitif ayrışıyor. İleri Verimli Milli Endüstri paketinin açıklanması ile başlayan yükseliş, Bireysel Emeklilik Sisteminden hisse senedine kaynak aktarılacağı haberi ve S-400 alımının erteleneceği beklentisi ile devam ediyor.
"Dünya piyasalarındaki aşağı yönlü oynaklığa rağmen Borsa İstanbul'daki yükselişin devam etmesini bekliyoruz. ABD ile başkan düzeyinde devam eden görüşmeler S-400 alımının erteleneceği beklentisini canlı tutarak Borsa İstanbul'daki yükselişi destekliyor."
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Kaynak: DHA